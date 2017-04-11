300萬9成新賓士休旅車 只賣231.6萬

雲林地檢署拍賣應召站犯罪工具日本原裝進口的休旅車，起標52萬元，最後以54萬元拍賣出去。（許素惠攝）

9成新的賓士車由28號江先生（左）和5號先生（右）激烈競爭，最後由28號得標。（許素惠攝）

美女檢察官陳宜君（左）擔任拍賣官。（許素惠攝）

這款2014年出廠的YAMAHA重機雖然流標，但是替代役男很中意。（許素惠攝）

雲林地檢署拍賣汽機車，標客踴躍競標。（許素惠攝）

這輛賓士車引起行家激烈競標。（許素惠攝）

雲林地檢署上午拍賣應召站集團犯罪工具，包括重機、TOYOTA PTEVIA休旅車，以及賓士GLC2504MATIC休旅車，賓士車9成新，新車要價近300萬元，起標價179萬元，競爭激烈，最後以231.6萬元成交。

雲地檢數月前查獲大規模的應召站，查扣主嫌使用的交通工具，從重機到轎車全是名車，美女檢察官陳宜君擔任拍賣官，做足功課，把3款車種優點等特性全查得一清二楚，YAMAHA998ccYZF-R1重機，TOYOTA PTEVIA休旅車，以及賓士GLC2504MATIC休旅車。

重機從58萬起標，「哦，太高啦！這樣就買新的就好了」。大家嫌太貴，要求降價，可是拍賣官也堅持，最後乏人問津，以流標收場。

日本原裝進口，新車要價200萬元的TOYOTA PTEVIA休旅車，雖然出廠已經10年，但是買家看中原裝加上性能不錯，內裝配備好，底標52萬元，最後由林姓小姐以54萬元得標。

9成新的賓士車，雲地檢一放出拍賣消息，便引起各路買家高度注意，9成5標客幾乎都是針對賓士而來，2016年5月出廠，公里數不到萬，新車約295萬元，陳宜君從179萬開價，立即引起行家積極往上加價，5、6個買家有備而來，你來我往，互不相讓。

價格喊到突破200萬元，競爭者隨之限縮到只剩2、3人，編號5與28兩組人馬相互較勁，價格一直往上加，28號江先生叫出勢在必得，逼退5號強敵，最後果然以231.6萬元順利得標。

(中時)