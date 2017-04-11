華信航空推出春夏限定離島玩法 台東-蘭嶼-綠島跳島三日遊

華信航空推出春夏限定的離島玩法，台東-蘭嶼-綠島跳島三日遊！（陳世宗翻攝）

蘭嶼美景令人心曠神怡，遠離市囂的干擾！（陳世宗翻攝）

獨樹一格的多良車站。（陳世宗翻攝）

隨著春夏季來臨，離島旅遊也開始夯了起來，配合華信航空台東-台北晚班機調整，旅客在台東的行程更充裕，華信航空特別與旅行業者合作，推出「華信假期--蘭綠手牽手3日遊」特惠專案。

華信航空黃尤欗說，旅客可搭乘華信航空台北-台東AE391班機上午07:20由松山機場起飛到台東；回程則搭配台東-台北AE394晚班機19:40由台東機場起飛返回台北，配合蘭嶼、綠島船班，讓旅客一次遊遍蘭、綠雙島。

華信航空所推出的春夏限定離島玩法--「蘭綠手牽手3日遊」特惠專案，特別規劃出多種套裝行程，包含華信航空北-東機票、蘭嶼/綠島的跳島船票及行程、接送、住宿，3天2夜每人只要新台幣8,990元起，還特別提供機車免費環島。

黃尤欗指出，蘭嶼可說是台灣離島最特殊的島嶼，保留完整達悟族文化，不管文化、生態與海底景緻都極具特色。綠島的朝日溫泉則擁有罕見海底溫泉，是世界級的地質景觀，旅客可盡情享受獨特的海水溫泉之旅。

華信航空目前台北-台東每天飛航2班、周日增為3班。想要單純享受台東好山好水的旅客，華信航空特別推出台東2日遊「鹿野高台、多良車站、嘉蘭部落特色行程」新台幣6,699元起；以及機票加住宿2天1夜自由行新台幣3,950元起的優惠價。台東多良車站是鐵道迷心目中台灣「最美的火車站」。秘境嘉蘭部落在八八風災後重建，如今已成為台東最具原住民風味的獨特村落。

(中時)