保生大帝生日　學甲慈濟宮1039顆壽桃祝壽

學甲慈濟宮訂製1039顆壽桃為保生大帝祝壽。（莊曜聰攝）

當地民眾齊聚廟埕參與依古例進行的儀式。（莊曜聰攝）

廟方分送壽桃給民眾。（莊曜聰攝）

學甲慈濟宮為慶祝保生大帝1039年壽誕，上午在廟埕舉辦祝壽大典，廟方特別準備1039顆壽桃，並排成「台灣」形狀，祭典結束後信眾排隊領取壽桃，數百名眾大排長龍，相當熱鬧。

學甲慈濟宮舉辦一系列活動慶祝大道公壽誕，在日前舉辦上白醮繞境祭典，也在今天上午8時30分舉辦祝壽大典，由主委王文宗主祭，立委陳亭妃、市議員謝財旺、侯澄財及近五百位信徒，到場陪祭，儀式完全依照古禮，莊嚴隆重。

廟方安排學甲十三庄國小學生藝陣表演，由中洲國小創鼓隊率先登場，接著三慈國小舞獅、文山國小電音三太子、頂洲國小古典舞、東陽國小電音三太子、宅港國小綜合藝陣、學甲國小舞蹈、扯鈴、跳繩、十鼓等接力上場表演，藉由國小學生的熱情演出，恭祝保生大帝生日快樂。

(中時)