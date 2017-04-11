保生大帝生日 學甲慈濟宮1039顆壽桃祝壽
學甲慈濟宮為慶祝保生大帝1039年壽誕，上午在廟埕舉辦祝壽大典，廟方特別準備1039顆壽桃，並排成「台灣」形狀，祭典結束後信眾排隊領取壽桃，數百名眾大排長龍，相當熱鬧。
學甲慈濟宮舉辦一系列活動慶祝大道公壽誕，在日前舉辦上白醮繞境祭典，也在今天上午8時30分舉辦祝壽大典，由主委王文宗主祭，立委陳亭妃、市議員謝財旺、侯澄財及近五百位信徒，到場陪祭，儀式完全依照古禮，莊嚴隆重。
廟方安排學甲十三庄國小學生藝陣表演，由中洲國小創鼓隊率先登場，接著三慈國小舞獅、文山國小電音三太子、頂洲國小古典舞、東陽國小電音三太子、宅港國小綜合藝陣、學甲國小舞蹈、扯鈴、跳繩、十鼓等接力上場表演，藉由國小學生的熱情演出，恭祝保生大帝生日快樂。
(中時)
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