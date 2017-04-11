5月遊台南 住宿第2晚免費

台南市觀光旅遊局局長王時思(中)與旅館業者一同行銷台南旅遊。(黃世麒攝)

台南市政府觀光旅遊局結合台南市兩大旅館公會、23家飯店業者，11日共同舉辦「來台南住2晚，第2晚免費暨機票好禮大放送」聯合行銷記者會，邀請國內外旅客今年5月的平日(周日到周四)到台南享受連續住2晚，第2晚免費的專案好康。

台南市觀光旅遊局局長王時思表示，這次的專案包括5000元以上的「時尚精品價」、2500元至5000元的「休閒品味價」，及2500元以下的「樂活小資價」，不論是都會或郊區、星級或商務、闔家或2人同行，都有符合需求的房價與房型提供給遊客選擇。

相關訂房資訊可電洽各旅館業者，或上活動網站 http://tw tainan.vrworld.com.tw/ 查詢。

(中時)