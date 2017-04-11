5月遊台南 住宿第2晚免費
台南市政府觀光旅遊局結合台南市兩大旅館公會、23家飯店業者，11日共同舉辦「來台南住2晚，第2晚免費暨機票好禮大放送」聯合行銷記者會，邀請國內外旅客今年5月的平日(周日到周四)到台南享受連續住2晚，第2晚免費的專案好康。
台南市觀光旅遊局局長王時思表示，這次的專案包括5000元以上的「時尚精品價」、2500元至5000元的「休閒品味價」，及2500元以下的「樂活小資價」，不論是都會或郊區、星級或商務、闔家或2人同行，都有符合需求的房價與房型提供給遊客選擇。
相關訂房資訊可電洽各旅館業者，或上活動網站 http://tw tainan.vrworld.com.tw/ 查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。