自動駕駛車科技研發 福特領先同業

自動駕駛車領域中，領導品牌竟然不是特斯拉(Tesla)，根據全球調研機構Navigant Research最新公布的排行榜報告，福特(Ford)自動駕駛的策略和執行力居領導品牌地位。

Navigant Research自動駕駛排行榜報告研究正在開發自動駕駛系統的18 公司，並根據開發願景、市場規劃、合作關係、策略和持續性等，共10項衡量標準進行評分，福特在自動駕駛車的科技研發，領先全球各大車廠及科技業者。

根據報告結果，被列為領導者(Leaders)的公司在策略和執行項目的分數都在75分以上，在基礎的先進駕駛輔助系統(ADAS)科技研發上已獲得具備先進水準的認可，並且累積了數年的量產經驗。

福特在策略層面獲得91.5分，執行層面獲得77.9分，以平均85分的成績被列為自動駕駛系統開發的領導品牌。1060411

(中央社)