武大偉會晤南韓在野領袖 薩德歧見未消

我要評比

南韓在野黨正黨的總統候選人劉承旼和中國外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉今天上午在首爾會面，雙方就南韓部署終端高空防衛系統交換了意見，但未能弭平歧見。

南韓聯合新聞通訊社報導，贊成部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的劉承旼強調說，「薩德」旨在防禦，但武大偉表示反對，雙方意見存在明顯分歧。

報導引述劉承旼說，「薩德」是純粹出於自衛角度而部署的防禦性武器，希望中國消除誤會。同時希望中國將該問題與韓中經濟合作區隔分開，使韓中關係重回正軌。

對此，武大偉表示，其實在「薩德」問題上，中國最關注的是X波段雷達，若在南韓部署「薩德」，中國北部地方近半被「薩德」探測範圍覆蓋。

武大偉強調，「薩德」不是南韓的，而屬於美國，因此中國反對美國在南韓部署「薩德」。

報導引述劉承旼表示，希望目前中國在經濟方面對南韓採取的各種反制措施能早日解決，但武大偉對此僅點頭，未作其他回應。

武大偉談到今年是韓中建交25週年，中國政府高度重視兩國關係，中韓關係目前面臨困境，希望雙方能早日克服困難，使兩國關係重回發展正軌。1060411

(中央社)