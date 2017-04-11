占立院與政院案 國民黨籲檢調上訴
中國國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷今天表示，國民黨力挺檢調針對三一八占領立法院及三二三占領行政院案上訴，讓國家法治化、正常化，也讓民眾能夠真正對司法有信心。
台北地方法院昨天針對「三二三攻占行政院」案宣判黑色島國青年陣線總召集人魏揚等10人無罪；至於「三一八占領立法院」案，台北地方法院也於3月31日判被告黃國昌等22人無罪。
洪孟楷上午在國民黨記者會表示，翻遍六法全書，從頭到尾「公民不服從」沒有刊列其中，針對三一八占領立法院案件，法官卻接受「公民不服從」主張，為闖入立法院的暴民們開脫，已違反憲法及法官法賦予法官的審判權力，徹底賠上台灣的法官威信。
至於三二三攻占行政院案，洪孟楷說，帶頭指揮喊打無事？手拿大聲公叫做激勵士氣、嗆聲執法人員叫發表自由言論，如此自我矮化、認定寬鬆，與人民的認知相差太遠。昨天的判決是鼓勵往後攻占公署的民眾，一定要當領袖、要闖出名，才可以無罪。
洪孟楷說，一審法院不依法判決，自創「公民不服從」解釋為民眾開脫，或是明明具證確鑿的煽惑犯罪，在媒體上成就了學運英雄，法官也不敢對其苛責？種種踐踏司法、破壞法治社會的行為，國民黨呼籲檢調挺起「司法人的風骨」，上訴兩案。1060411
(中央社)
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