儀起挑戰邁向榮耀 國防部辦儀隊競賽
為落實全民國防教育，國防部今年以「『儀』起挑戰，邁向榮耀」為主軸舉辦全國高中職校儀隊競賽，分為初賽及決賽，初賽分於北、中、南地區辦理3場次，7月8日辦理決賽。
國防部今天舉行例行記者會，文宣心戰處處長陳育琳少將表示，去年軍人節國防部邀請6所學校試辦儀隊觀摩比賽，廣受好評，今年特別以「『儀』起挑戰，邁向榮耀」為活動主軸辦理競賽，接受全國高中、職校報名，獲得51所學校熱情響應。
今天記者會中邀請去年觀摩競賽兩支優勝隊伍、今年也報名參加的台中女中和中壢家商儀隊代表出席，並安排與三軍儀隊代表實施操槍示範，並播放各校加緊練習的影音畫面。
國防部將競賽區分初賽及決賽兩階段，初賽分別於北、中、南三地區辦理。北部地區初賽由陸軍司令部主辦，於6月4日上午8時在桃園市府前藝文廣場舉行，計21所學校報名。
中部地區初賽由空軍司令部主辦，於4月15日上午9時，在台中市文心森林公園圓滿劇場舉行，計16所學校報名；南部地區初賽由海軍司令部主辦，於4月22日上午8時，在高雄市文化中心圓形廣場舉行，計14所學校報名。
決賽部分，將於7月8日9時，在台北市兩廳院廣場舉行，由初賽前8名隊伍參加，屆時國防部馮世寬部長將親臨主持。
國防部表示，競賽評審由三軍樂儀隊選優推薦5位長期擔任樂儀隊訓練工作的專業教官擔任；獎勵部分，冠軍新台幣6萬元，獎座一座；亞軍4萬元，獎座一座；季軍2萬元，獎座一座；績優取5名，各頒予獎金1萬元，獎座一座。國防部並將頒發晉級決賽學生，每人感謝狀一幀。1060411
(中央社)
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