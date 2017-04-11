起床噴嚏連發流淚 過敏族小心變氣喘

醫師說，天氣變化快，門診因過敏求診多4成，建議敏感體質應減少暴露過敏原、出門戴口罩。中央社記者陳偉婷攝 106年4月11日

20歲女大生每天眼睛發癢、流淚，起床打噴嚏至少10分鐘，甚至喘不過氣。醫師說，天氣變化快，門診因過敏求診多4成，建議敏感體質應減少暴露過敏原、出門戴口罩。

振興醫院胸腔內科主治醫師曾敬閔今天說，每到季節轉換之際，門診間就多出許多過敏族，近日觀察，約多了4成患者；加上空污、春天常有花粉飄散，都是可能的過敏原。

曾有一名20歲的女大學生，原本家住中部，從小沒有任何過敏症狀；但北上求學後，住到宿舍才短短1個月，不僅天天眼睛發癢流眼淚，一起床至少打噴嚏10幾分鐘，甚至出現喘不過氣的症狀，經檢查發現，竟是過敏引起的氣喘。

曾敬閔說，有過敏體質者對氣溫變化敏感，可能一起床就出現上呼吸道症狀，如打噴嚏、咳嗽等，有些人會嚴重到呼吸困難。如果沒有減少環境過敏原，一直暴露在刺激，過敏也可能導致小氣道收縮，變成慢性的氣喘患者。

他說，曾有一名30幾歲女性，有喘不過氣、咳嗽、胸悶等症狀，一直以為是心臟出問題，反覆就醫，但其實是胸腔有狀況，後來才發現是過敏導致氣喘，白走了很多冤枉路。

減少過敏原是防範的根本，曾敬閔建議，家若有過敏兒，應避免養寵物、如果家中有地毯，應定期清理、吸塵；不要裝厚重窗簾，減少塵(蹣)附著；對花粉、髒空氣過敏者，出門應戴口罩；或在家中使用空氣清淨機。1060411

(中央社)