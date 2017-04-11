營救李明哲 立院通過兩黨團提案
立法院院會今天通過民進黨立法院黨團提案，針對李明哲案要求北京當局立即釋放李明哲、儘速對外說明他涉及何罪，並公布關押地點、協助安排家屬探視；政府應全力與對岸交涉。
民進黨前黨工李明哲遭到中國大陸國安機構關押，李明哲的妻子李凈瑜原本昨天將飛往北京，卻因台胞證遭註銷，無法成行。
立法院院會上午分別通過民進黨團、時代力量黨團提案。民進黨團提案指出，中共以違反人權方式逕行逮捕、拘禁之作為，立法院提出嚴正抗議，並呼籲北京當局立即釋放李明哲、對外說明李明哲涉及何罪，並公布關押地點，並儘速安排家屬探視。
民進黨團提案同時也要求政府須全力與對岸溝通交涉，以確保國人的人身安全與自由，並提供家屬所有必要協助。
時代力量黨團提案中，嚴正譴責中共政權粗暴的非法關押行為，呼籲中共立即釋放李明哲；要求政府提供李明哲家屬所有協助，並每天定期向李明哲妻子李凈瑜及親友們說明救援進度，極力爭取最短時間內讓李明哲回到台灣；政府應儘速召開國際記者會，向國際社會嚴正表達立場。1060411
(中央社)
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