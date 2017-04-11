馬英九告周玉蔻加重誹謗 判拘役50天

前總統馬英九不滿遭影射收頂新集團新台幣2億元政治獻金，告名嘴周玉蔻加重誹謗。一審周玉蔻無罪；案經上訴，台灣高等法院今改判周玉蔻拘役50天，得易科罰金，全案定讞。

這起案件源於，周玉蔻在民國103年12月起，透過新聞媒體訪問、談話性電視節目、其個人臉書、美麗島電子報及平面媒體撰文等方式，指馬英九有收受頂新集團2億元政治獻金；馬英九認為周玉蔻是憑空捏造、子虛烏有，因此提出此自訴案。1060411

(中央社)