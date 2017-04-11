業界怨生技交白卷 陳副總統上火線澄清

副總統陳建仁今天說，媒體報導「幾位我尊敬的生醫界先進」，對於新政府推動生醫產業的進展感到失望。事實上，新政府已有初步成果進展，可惜未能充分讓各界了解，要加強溝通。

媒體報導，總統蔡英文領軍的新政府上任將屆1年，生技產業界近日齊表「失望」，認為政府對發展生技產業，連政策白皮書都看不到。

陳副總統今天透過臉書（facebook）貼文指出，台灣生技醫藥產業的發展策略，應強化人才、資金、智財、法規、環境、選題等六方面的佈局，以建設台灣成為亞太生技醫藥產業中心。

他說，主要工作包括，培育創新研發與產業經營高階領導人才；營造友善資本市場、降低生技募資門檻；強化智慧財產保護、提升技術移轉效能；推動國際法規標準協合、落實跨國醫藥研發合作；整合生醫核心設施與資源中心、支援生技產業創新研發；慎選醫藥產品研發主題、掌握東亞疾病之個人化健康照護。

陳副總統說，新政府上任後，對於積極推動生醫產業發展有絕對的信心及決心。去年已在行政院成立「生醫產業創新推動指導委員會」，由科技政委擔任召集人，科技部、經濟部和衛福部部長擔任共同召集人，督導由政府代表、產業代表和產官學研專家群所組成的「生醫產業創新推動委員會（Biomedical Development Board, BDB）」來擔任統籌方案推動、發揮專案管理、政府智庫角色、落實推動效能等4大任務。

他說，BDB下設4個執行小組，分別進行完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業的工作。BDB已在去年11月提出「生醫產業創新推動方案」，並於今年1月在竹北生醫園區成立「生醫產業創新推動方案執行中心」。

陳副總統指出，新政府不只將扮演生醫產業的管理者與監督者的角色，更將扮演輔導者、協助者與促進者的角色。積極強化投資促進、法規鬆綁、人才延攬、國藥國用、健保藥價合理化、市場開拓等工作。

他說，「昨日的媒體報導，幾位我尊敬的生醫界先進，對於新政府推動生醫產業的進展感到失望」。事實上，新政府在開發生醫研發園區與聚落、整合產學合作創新、修訂生醫產業法規、以及改善藥物管理機制等，都已在分頭進行，部分也有初步成果與進展，可惜BDB未能充分讓各界了解，有必要再接再厲、加強溝通。

陳副總統也細數，新政府上任後，生醫產業相關法案也已陸續公告施行、或正在立法院或行政院審議；他說，希望各位生醫產業的先進，能夠不斷和BDB進行更密切的互動，隨時提供寶貴建言，讓台灣生醫產業能在產、官、學、研各界的共同努力下，持續蓬勃發展、快速起飛。1060411

(中央社)