越南批准Uber載客營運

越南交通部最近批准Uber Vietnam載客經營申請提案，但指出Uber若想要在哪個省市從事載客營運活動，仍需要向當地相關部門申請，取得允許後才可營運。

Uber 2015年開始在越南出現，成為越來越多人搭乘的首選。Uber Vietnam曾經2度向越南交通部呈交「試點應用技術支持客運合同範圍內客運活動的管理和連接提案」，盼能獲得官方批准，以合法載客營運。

越南交通部當時指出，Uber Vietnam商業登記證中的經營範圍不包括其受總部設在荷蘭阿姆斯特丹的UberInternational Holding BV公司（Uber BV）委託的載客營運活動；此外，根據電子商務相關法律規定，Uber軟體應用的功能與「電子商務交易平台應用」相似，要求Uber Vietnam申請補充經營領域及申辦電子商務相關手續。

快訊新聞網站今天報導，越南交通部日前已批准通過Uber Vietnam提交的「試點應用技術支持客運合同範圍內客運活動的管理和連接提案」，因為這家公司已經完成申請補充相關證件和手續。

越南交通部副部長阮洪長（Nguyen Hong Truong）表示，Uber Vietnam已依照相關法律規定與交通部的要求，補充與完善相關證件和手續。不過，Uber Vietnam若想要在哪個省市營運，仍需要申請與獲得當地相關部門同意。1060411

(中央社)