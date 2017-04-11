海南巨石像彌勒佛 獲國際認證

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中國大陸海南省三亞一塊巨石遠看很像彌勒佛，近日獲得英國倫敦世界紀錄認證公司確認為「世界最大天然彌勒石佛」。

海南日報今天報導，這塊大石位於三亞亞龍灣熱帶天堂森林旅遊區紅霞嶺主峰之巔，被稱為「亞龍灣彌勒大佛」。

報導表示，這個石佛昨天獲得英國認證公司發給認證書，確認為「世界最大天然彌勒石佛」。

據報導，這塊石佛由多塊花崗岩石自然堆砌而成，高28公尺，寬46公尺，石佛整體形象為坐姿。1060411

(中央社)