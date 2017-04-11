夜校生下課直撞左轉車 顱內出血命危

就讀夜校的20歲林姓男子，昨天晚間下課騎車行經基隆市明德二路，與正要左轉工建路的轎車發生擦撞，後方兩輛機車閃避不及追撞，林男目前仍與死神搏鬥中。

林男昨天晚間10時下課後，與幾名同學騎車行經明德二路往汐止方向時，一輛銀色轎車正要左轉工建路，林男閃避不及直接撞上，林男當場倒地不斷顫抖，血流如注，後方陳姓、黃姓夜校生也因壓到機車碎片跟著摔車。

車禍現場林男騎乘的紅色機車碎片散落四處，銀色轎車右後方車門凹陷，玻璃也因劇烈撞擊碎裂，警消緊急派員將林男送往基隆長庚醫院急救。

「雙方都有點搶快」，林男的同學表示，林男可能沒看到左轉轎車，或是要賭轎車在他經過前就已左轉，轎車或許也沒看到林男才會發生車禍。轎車駕駛郭男指出，由於對方當時是一群人騎機車，「我看不出來他騎比別人還快，騎在比較前面，沒有判斷出來」。

院方表示，林男到院時意識6分，主要致命傷勢為顱內出血，頸部則有10公分撕裂傷，現已縫合所幸並未傷及氣管，另左大腿及小腿開放性骨折，經插管急救轉至加護病房，目前仍與死神搏鬥中。至於後方的陳姓和黃姓夜校生，經送往汐止國泰醫院治療後已無大礙。

警方表示，郭男酒測值為0，現已調閱路口監視器錄影畫面，確切肇事原因仍有待後續調查後才能釐清。1060411

(中央社)