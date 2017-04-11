雙城論壇6月登場 柯P：藉機宣傳世大運
台北上海雙城論壇預計6月登場，今有媒體問到台北市長柯文哲會不會談到世大運？柯出席「2017 搖滾世大運Rockin’ Taipei」全民共演招募起跑記者會後表示，兩岸的民間交流還是要做，也許官方有些卡卡的，但是維持雙方民間最大善意交流還是必要的，透過民間善意交流，看能否一步步化解爭議。
今年雙城論壇期程提前，柯文哲說是因為8月舉辦世大運的緣故，因此很早以前跟大陸方面說移到6月。他說，也會趁機去大陸宣傳，邀請大陸參加並鼓勵更多大陸民眾來台灣參觀世大運。至於會不會往北京移動？柯說，看人家要不要讓他去。
(中時)
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