宏都拉斯今年首季通膨1.65%

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根據官方統計，宏都拉斯今年3月的單月通貨膨脹率是0.33%，並統計宏國今年前3個月的通膨累計達到1.65%。

宏都拉斯中央銀行消費者物價指數月報指出，自去年3月至今年3月，宏都拉斯的年通膨達到3.9%。

月報提供的數據顯示，構成宏都拉斯3月通膨最大的因素是食品和非酒精飲料、租金、水、電和瓦斯以及其他燃料價格上漲。

宏都拉斯官方預估，今年全年的通膨將超過4.5%，而2016年宏國的年通膨率是在3.3%。1060411

(中央社)