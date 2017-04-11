疑升學壓力大 高三女生5樓墜落腰椎骨折

搜救人員在民宅圍牆外發現受傷的高三女學生。（陳慶居翻攝）

(12:05更新內文)苗栗縣政府消防局救災救護指揮中心11日上午9點多據報，在竹南鎮有學生疑似從5樓高處墜樓，消防分隊立即派遣消防救助器材車、救護車及6名人力前往搶救。初步調查，這名高三賴姓女學生疑似因為學測後的升學壓力太大，一時想不開，所幸僅左手肘變形、2節腰椎骨折，無生命危險，但也不排除晃神墜樓。

校方表示，賴生目前正是申請學校及面試等階段，先前就出現壓力較大情形，學校已介入輔導，可能還是無法排解壓力，但也不排除她是到科學館外舒壓，晃神不慎墜樓。

救護人員到達現場，有民眾表示看見1名女性自5樓墜落，但不清楚患者墜落的確切地點，經四處搜尋過後，在民宅後方圍牆內發現17歲的賴姓女學生。

救護人員立即以長背板、頸圈固定其頸椎及身體，經救護人員評估，傷者意識仍清楚，檢視並未看見明顯外傷，傷者供述其肩部及背部感到疼痛，救護員人將傷者送醫，所幸無生命危險。醫院檢傷發現，她左手肘重創變形，另有2節腰椎骨折，意識清醒。

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