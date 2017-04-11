泰潑水節死亡車禍高峰期 加強交通安全

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泰國潑水節假期即將來臨，泰國政府將加強維護交通安全，包括採取酒駕入獄坐牢等措施，以減少車禍死亡率。

泰國今年初跨年7天假期期間，曾創下車禍死亡478人的新高紀錄。

泰國車禍死亡率一向偏高，尤其是在跨年和宋干節（潑水節）期間，這兩個假期被稱為「危險7日」，主要是泰國民眾利用假期返鄉與親友相聚狂飲，酒後駕駛的情況非常普遍，還有超速和疲勞駕駛，造成死亡車禍特別多。

年初泰國東部春武里省的公路上曾發生一輛載客廂型車和載貨卡車高速對撞車禍，強力撞擊造成兩車起火，共有25人喪生，泰國政府因此下令在今年宋干節加強維謢交通安全，其中載貨卡車後車廂僅能坐6人，廂型車每個座位則要附上安全帶。1060411

(中央社)