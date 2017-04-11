硬拖華裔乘客下機 聯航回應網友不買單

美國聯合航空超賣機位，請來航警硬將一名疑為華裔的乘客拖離座位，引發網友眾怒，涉案航警已經被停職。聯航執行長為「必須重新安排座位」道歉，但遭網友砲轟沒有誠意。

根據其他乘客上傳網路的影片，在航警硬將這名男子拉出聯合航空（United Airlines）3411號班機座位時，這名男子聲嘶力竭地抵抗。這架班機昨天稍後從芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）飛到肯塔基州路易斯市。

路透社報導，這名男子似乎是亞裔，美聯社則引述乘客說法表示，他可能是華裔。從影片中可見航警拉著他的雙手將他拖到走道，讓他背部朝下地在地板拖行，男子嘴唇流血、眼鏡歪斜，上衣也被掀到肚臍上方。

芝加哥航管局（Chicago Department of Aviation）在聲明中說，這名航警沒有遵循規範行事，並說在等待調查期間，他已被調離職位。

這起事件在網路引爆眾怒，促使聯合航空執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）發表聲明滅火。他說：「這對我們聯航所有人來說，都是令人焦慮難受的事件。我為必須重新安排這些乘客座位一事道歉。」

穆尼奧斯說，聯合航空「緊急地」與當局合作，並對此案展開自行調查。

許多社群媒體用戶批評穆尼奧斯沒有誠意，不是直接向被迫下機的乘客道歉。

網友@TessaDare在一系列推文中說：「請為你說『必須』這麼做道歉，明明還有其他辦法，你心知肚明。」這篇推文被轉推了數千次。她說：「請為創造並縱容這種企業文化道歉，竟然認為以這種不尊重人又輕蔑的態度對待乘客是OK的。」

旅客布里吉斯（Tyler Bridges）的影片中，一名女子問道：「難到他們不能為機師租車，讓他們開車前往目的地？」

布里吉斯說，遭鎖定的這名男子在跟聯航經理說話時，「他好像是在說，他是因為是華裔而被挑中。」美聯社無法證實這名乘客的身分。

同機乘客安斯派克（Jayse D. Anspach）寫道：「沒有人自願（下機），因此聯航決定從我們之中隨機挑人，他們選中一名亞裔醫師與他的妻子。」

安斯派克寫道：「他看來是被敲昏了，因為他走路一跛一跛地又沒出聲。」他說：「他們像在拖布娃娃般地將他拖下機。」根據英國廣播公司（BBC），安斯派克在推特上傳50秒影片，已被轉推1萬6000次。

另一段影片顯示，這名痛苦不堪的男子回到機艙，因為遭強制脫離衣服依舊凌亂，抓著飛機後半段的簾子，一直喊著「殺了我，殺了我吧，我必須回家」，此時鮮血不斷從他的嘴中冒出。

網路上的不滿聲浪，大多圍繞在為了讓航空公司職員上機，而要求出錢買了機位的乘客下機，是否合理。

一名推特用戶寫道：「他們將一名年長公民拖下飛機，還把他弄流血，以讓自家員工坐上他的機位。」

其他社群媒體使用者則是質疑，如果這名男子不是亞裔，是否還會遭強制拖離座位。（譯者：中央社張曉雯）1060411

(中央社)