前瞻計畫北市0元 議員批柯文哲辦事不力
多名國民黨籍台北市議員今天表示，中央提供8年新台幣8800億給地方做建設，但台北市申請的878億，核定金額為0，就連攸關用水的翡水專管也未通過，批台北市長柯文哲辦事不力。
台北市議員王鴻薇、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎召開記者會，指行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」，將提供8年8800億給地方做建設，高雄提報的2023億、台中1600億、台南1799億等，核准比率均達8成以上，唯獨台北的878億核定金額為0，一毛錢都拿不到。
王鴻薇指出，台北市一共申請「東側南北向軌道運輸系統」、「五股地區防洪計畫」、「翡翠水庫原水管（翡水專管）」、「廚餘生質能廠及綠能環保園區計畫」、「台北市智慧電網建設」、「台北當代藝術聚落」、「台北金融園區」及「南港生技產業聚落」、「智慧城市產業驅動」等9項。
「請柯文哲不要悶不吭聲，假裝沒有發生過這件事，難道你在等待總統蔡英文關愛的眼神嗎？」王鴻薇批評，柯文哲有閒工夫批評香港沒文化、新加坡是金絲雀，反過頭來卻無法向中央爭取基礎建設經費，切勿讓台北市成為柯與民進黨鬥爭下的犧牲品。
王鴻薇指出，這項計畫的提報由各個市府局處呈報、研考會整合、副市長林欽榮核定後再送中央，到底是哪一個環節出了差錯，柯文哲有義務在施政報告時解釋清楚。
徐弘庭、陳炳甫表示，民國104年間台北市發生濁水事件，當時柯文哲宣布斥資20億元，與中央合力建設「翡水專管」，隔了2年中央迄今未核定，連這項攸關民生用水的提案都通過不了，實在不了解到底在「前瞻什麼」。
台北市政府研究考核委員會回應，目前中央尚未完全核定，後續會秉持以民眾為主，積極向中央爭取。1060411
(中央社)
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