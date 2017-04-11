沖之鳥爭議 國民黨：漁民權益被犧牲
中國國民黨文化傳播委員會副主委唐德明今天表示，台灣漁民在沖之鳥的漁權被犧牲，卻未見總統府、駐日代表謝長廷表達歉意，也不敢向日本抗議。
媒體報導，台日9日舉行首次漁業合作工作小組會議，會中台灣雖要求日方承認台灣漁船在沖之鳥周邊漁權，但遭日方明確拒絕，雙方沒交集，依舊重申各自立場。
唐德明上午在國民黨記者會表示，台灣漁民的權益，因為民進黨政府不敢挑戰日本對沖之鳥的主權聲索而犧牲，也未看到總統府、行政院或駐日代表謝長廷對漁民表示歉意，好像漁民權益無足輕重，且蔡政府和謝長廷怎麼可以一句抗議的話都不說？
他說，民進黨政府上台後，一再強調與日本關係友好，但用人民權益換來的，都只是看得到吃不到的所謂「政治好處」，對所有台灣人民來說，蔡政府對日本的諂媚，都像是熱臉貼冷屁股。
唐德明指出，台日自由貿易協定連影子都沒有，沖之鳥周邊的漁權就沒了，蔡政府不應該犧牲漁民權益，只為成就民進黨台日友好的政治想像。1060411
(中央社)
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