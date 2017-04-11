美國再傳校園槍擊 平均1年52起
美國1名男子今天走進加州校園，當著學生的面擊斃與他離異的妻子後飲彈自盡，期間流彈奪走1名8歲男孩性命。根據數據，2012年來，美國每年平均有52起校園槍擊事件。
法新社報導，警方表示，加州本地人安德森（Cedric Anderson）以訪客身分登記進入這所位在聖伯納地諾（San Bernardino）的校園，接著走進教室，開槍射殺正在上課的53歲女教師史密斯（Karen Elaine Smith）。
警方說，同樣53歲的安德森只鎖定史密斯，但有2名學生遭流彈波及，其中8歲男童馬蒂內茲（Jonathan Martinez）稍後在醫院不治身亡。
路透社引述支持槍枝管制的團體「每個城鎮支持槍枝安全」（Everytown for Gun Safety）數據表示，自2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）校園槍擊事件奪走26條學生和教職員性命以來，美國每年平均有52起校園槍擊事件。
這個團體的數據顯示，無論有沒有人傷亡，包括小學、高中、大學的校園槍擊事件總數，從2013年37起，2014年的58起，升至2015年的65起。
聖伯納地諾今天的事件，讓美國今年迄今校園槍擊案來到12起，步調與2016年數字相同。（譯者：中央社蔡佳敏）1060411
(中央社)
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