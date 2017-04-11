外交部：美方簡報川習會 台美充分溝通
外交部表示，美國方面已就「川習會」與我方完成簡報，雙方充分溝通意見，維持「零意外」。
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」，4月6日至7日在美國佛羅里達州進行。外交部當時表示，美方在川習會前與會後，都會與我方簡報相關情況。
外交部發言人王珮玲今天在外交部例行新聞說明會表示，美方依例在會後對台灣安排說明，數個小時前，美東當地時間10日，華府已派出適當層級官員，就「川習會」向我方完成簡報。
王珮玲說，台美雙方就此充分溝通意見，維持溝通「零意外」。1060411
(中央社)
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