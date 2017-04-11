杜特蒂擬登中業島 外交部重申國家主權

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菲律賓總統杜特蒂擬於6月12日登中業島升旗，外交部今天重申，南海諸島屬於中華民國領土，對於任何可能侵害南海諸島主權的行為，中華民國政府均表達嚴正抗議。

菲律賓總統杜特蒂指示菲律賓政府軍占領菲國聲索海域範圍內的所有無人島嶼，他也考慮在6月12日獨立節當天，登上中業島。

外交部發言人王珮玲今天在外交部例行新聞說明會表示，中華民國政府重申，南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

她呼籲相關各方應保持自制，避免採取升高緊張局勢的單邊行為。對於任何可能侵害中華民國南海諸島主權的行為，中華民國政府均表達嚴正抗議並促請立即停止。

王珮玲指出，關於南海爭議，中華民國主張應透過多邊爭端解決機制共同協商，依據「擱置爭議，共同開發」的方式和平解決。

她說，做為南海地區國家之一員，台灣應被納入多邊爭端解決機制，中華民國也願在平等協商基礎上，與相關國家就共同促進南海區域的和平與穩定，維護南海地區的航行自由與飛越自由持續對話。1060411

(中央社)