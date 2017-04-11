美國務卿提勒森：想和平解決問題 北韓須改變態度
中美習川會後，美國派卡爾文森號航空母艦戰鬥赴東北亞，一時之間，朝鮮半島情勢趨於緊張。美國務卿提勒森也藉機放話，指北韓若能停止核試，則可以考慮恢復對話。
提勒森近日接受美國廣播公司（ABC）的節目採訪，對現在正鬧騰沸沸揚揚的北韓核武問題表示意見。他說：「如果任何國家違反國際規範、不遵守承諾，甚至對其它國家構成威脅，那很可能就要在某個時間點承受某種回應。」
提勒森表示：「美國的態度非常明確，那就是朝鮮半島的無核化。美方並不期望北韓的政權更替，因此，北韓聲稱為防止政權被推翻而發展核武，這個理由站不住腳。」
提勒森強調：「美方希望北韓不要再進行進一步的核試，如果北韓能滿足這個條件，或許可以考慮雙方的進一步對話。」他也警告說：「若想和平解決問題 北韓必須要改變態度！」
(中時電子報)
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