前瞻基礎建設計畫 柯P：北市盡力爭取

我要評比

今天早上數位國民黨台北市議員召開記者會，批台北市爭取中央前瞻基礎建設計畫核定率為零，對此，市長柯文哲上午出席「2017 搖滾世大運Rockin’ Taipei」全民共演招募起跑記者會後受訪表示，到現在為止行政院尚未核定，最近也有找北市開會，北市會盡力爭取，不過政院也還沒有核定版。

面對新北市長朱立倫邀一起爭取？柯文哲說，每個縣市長都會盡量爭取，政院最後應該還是會整體規劃。

至於明年選舉，外傳朱立倫及台南市長賴清德有可能選北市市長？柯文哲說這都是假設性題目，就認真把今天的事情做好就好，這種事情發生了再煩惱。

(中時)