台灣最早自然都會自然公園..竟然是這！
你知道台灣最早的都會自然公園在哪嗎？答案在高雄！百年前，日本人在自來水廠壽山淨水池一帶，規畫心型狀的「打狗公園」，正是今日壽山國家自然公園前身，但物換星移不少設施敗壞，或遺跡待挖掘考究，高市都發局向文化部提出「興濱計畫」，預計花1年深度調查，還原重要歷史場景。
日人填海造陸構築的哈瑪星、鹽埕埔是當時居民生活與工作的街區，但土地稀少相當珍貴，因此發覺緊鄰的壽山，規畫為休閒遊憩處所，攤開1912年「打狗市區改正計畫圖」，可清晰看見「心形」打狗公園配置。
後來，有日本「公園之父」美譽的本多靜六，引入歐洲都市森林公園與環境保護的理念，將「打狗公園」範圍擴大至海岸地區並命名為「壽山紀念公園」，1928年啟用後民眾徜徉其間眺望海景又可呼吸新鮮空氣，有別於當時以人造景觀為主的傳統公園而獨領風騷。
都發局指出，日據時期打狗神社鳥居，演變成忠烈祠牌坊；打狗金刀比羅神社，只剩階梯遺址；而靠近西子灣隧道，有清朝運送大砲的古徑路；鮮為人知的是，從咾咕石疊砌擋土牆考究發現中山大學教職員宿舍，過去竟是日本皇太子下榻之處，以及壽山尚留存大航海時代的外國人墓碑等諸多遺跡。
都發局長李怡德表示，已委託成大與高師大共組團隊，展開打狗公園調查研究，希望透過1年時間，針對重要歷史場域提出復舊與再利用規畫，讓百年前扮演重要角色的壽山繼續陪伴未來高雄城市的永續發展，未來有意出版專書，幫助大家重拾那段被遺忘的時光。
(中時)
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