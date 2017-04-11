移盟立法院外陳情 籲政府修法保障移民權益

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移盟成員呼籲政府應該對實際影響新移民歸化資格的「國籍法第3條」進行改革。（姚志平攝）

南洋台灣姊妹會、台灣新移民勞動權益促進會等移盟成員11日在立法院群賢樓外舉行記者會，並演出行動劇，呼籲政府應該對實際影響新移民歸化資格的「國籍法第3條」進行改革，刪除素行不良之規定，以保障新移民的權益。

(中時)