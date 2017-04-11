防汛工作準備好 颱風豪雨沒煩惱
台北市環保局今（11）日指出，依中央氣象局預報，這2天鋒面接近後，各地天氣不穩定，中部以北恐有豪雨、雷雨發生，為因應近期鋒面雨勢襲台，環保局已派員清查溝渠淤積情形，並動員各區清潔隊加強清疏溝渠及格柵上樹葉、雜物，以利大雨宣洩，保持水流順暢，防範豐沛雨量及瞬間強降雨造成市區積水。
環保局統計從2016年至今年3月份，已清除溝泥溝土量約10萬9188公噸及2萬6381公噸，並派員加強巡檢以確保清疏成效，去年至今未出現因雨水宣洩不及造成的積淹水情況。
為防汛期及夏季即將來臨，環保局已針對市場、夜市、餐飲業周邊，這類易遭菜渣廚餘、油汙阻塞的側溝及易淹水區域加強檢查、清淤，以確保水溝暢通，防止惡臭及病媒蚊發生。
環保局表示，每年颱風及豪大雨季節來臨，加上氣候變遷極端化，平日的溝渠巡檢及清疏工作更顯重要，社區居民的長期配合也是一大助力。環保局呼籲，若市民朋友發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，請順手協助清除，或撥打1999通報各區清潔隊處理，並隨時檢視居家環境，隨手清理可能覆蓋在水溝蓋洩水孔的塑膠袋、輕便雨衣、報紙、樹葉等雜物，維持溝渠排水順暢，保障市民安全。
(中時)
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