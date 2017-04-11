MLB》領先6分沒再失守！水手完封太空人
水手昨役輸掉逆轉成功率僅0.04%的一役，至今讓人難以置信，但他們非但沒被擊倒，似乎反而還被打醒了！11日他們強碰太空人，左投派克斯頓(James Paxton)一夫當關，霸氣繳7局無失分好投，牛棚也回穩1分未失，加上打線貢獻6分相挺，終場水手6比0完封太空人，總算奪得本季第2勝。
一開賽時，水手彷彿還未從被逆轉的噩夢中清醒，比賽前段雖屢有攻勢，4下甚至無人出局就攻占滿壘，沒想到最後竟讓太空人先發莫頓(Charlie Morton)全身而退，1分未得。打線熄火之際，派克斯頓挺身而出，4局完全封鎖太空人打線，替球隊爭取到贏球的契機。
「一切都多虧派克斯頓！」水手總教練瑟維斯(Scott Servais)坦言，前役被逆轉後，開季至今僅打出1勝6敗慘淡戰績的水手，急需奪勝來提振士氣，而派克斯頓就扮演著這個關鍵要角，「能壓制打擊很好的太空人，他做得很棒。他是今晚球隊的傳奇！」
其實太空人4上2出局後一度攻占一二壘，有機會能先馳得點，7上更是無人出局就攻占一二壘，但最後都被派克斯頓解危，太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)認為兩局相當關鍵，「派克斯頓很難攻破，我們沒辦法真的給他製造壓力，尤其是第4跟第7局。」
派克斯頓繳好投，水手打線也總算在5局復甦；靠著戴生(Jarrod Dyson)的二壘安打領頭，單局進帳3分，並毫不客氣的在第6、第7局再追加3分。再度帶著6分領先打到第9局，這次水手推出史桂布納(Evan Scribner)，沒讓悲劇重演，三上三下完美收下比賽勝利。
(中時電子報)
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