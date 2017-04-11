真愛台灣 即刻形動》宜蘭高商勇往直前 挑戰完賽永不放棄

今年宜蘭高商將由宜蘭食品新城廠開跑直達蘭陽博物館，全程38公里，對於參加的選手們體力與耐力是極大挑戰，圖中為教練黃姿菁。

「我是宜蘭人，我以宜蘭人為榮」。

一句簡短卻發自內心的肺腑之言，是宜蘭高商選手們參賽的心聲。去年首次挑戰第二屆「真愛台灣 即刻形動」環台路跑的宜蘭高商，很可惜無法全體跑完行程。今年在隊長潘振恩的帶領下，再接再厲、捲土重來，期許所有隊員能勇往直前完成今年全馬的挑戰，不再留下任何遺憾。

校長黃進雄表示，宜蘭高商並沒有體育班，大部份為體育專材生。選手們除了課業成績優秀外，在中小學運動會、全中運等賽事中表現也相當亮眼。今年為了再次挑戰全馬完賽，所有選手們花上比平常更加倍的時間鍛鍊與練習，就是為了爭取學校榮譽、完成個人夢想。選手們的努力，看在校長與教練眼裡，感到非常欽佩與感動。

校長黃進雄。

今年宜蘭高商將由宜蘭食品新城廠開跑直達蘭陽博物館，全程38公里，對於參加的選手們體力與耐力是極大挑戰。但選手們在受訪時紛紛表示，雖然路程遙遠艱困，但能夠與學長學弟們共同完成這項團體運動，也將是高中生涯中最值得的回憶。除了相互加油打氣之外，宜蘭美景也讓選手們在訓練的過程中，體驗出不一樣的風情之美。

「我從沒發現冬山河那麼美，沿路我都感到非常的自在與放鬆，所有的辛苦都不見了，我以宜蘭的美景而驕傲！」隊員劉子誠眼神發光、興奮的道出讚嘆心情。

無論原先的身份是鐵餅選手、長跑與劍道的專才，或是擅於跳高的高手，所有加入這一次「真愛台灣 即刻形動」環台路跑的宜商同學皆帶著自我所長、盡其發展的精神去完成這項挑戰。在教練黃姿菁的鼓勵與陪伴下，大家帶著勇往直前的衝勁，將希望化為行動力，如同宜蘭高商的校訓精神「希望 智慧 勇氣」，宜蘭高商永不放棄，一起加油！

(中時電子報)