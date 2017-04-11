右眼腫如貓熊 柯建銘：針灸治黃斑
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天出席朝野協商，右眼腫如貓熊，引發關注，他說自己是為了治療黃斑而針灸所造成，很快就會恢復正常。
柯建銘說，感謝大家關心，由於已有黃斑，雖然有看醫生，但治療黃斑很麻煩，8日有朋友介紹中醫師用針灸治療，從頭部、兩眼都插很多針，因為眼睛微血管多，所以造成瘀血，這是一般針灸都會發生的。
他說，每個人看到都嚇一跳，剛針灸回來時，眼睛腫起來不能動，現在好了，視力都是正常的，預計一個療程要3個月，就試看看，但不是每次針灸都會這樣，醫生說保證正常，很快就會恢復。
民進黨立法院黨團幹事長葉宜津上午受訪表示，柯建銘的眼睛是因為針灸，眼睛也敢針灸很大膽，聽說是針到血管，有點瘀青。他真的讓人感佩，雖然眼睛不舒服受傷，照樣在立法院奔走。1060411
(中央社)
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