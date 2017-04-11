巴拿馬去年海外直接投資52.09億美元

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巴拿馬經濟財政部經濟社會分析局1份報告指出，去年全年巴拿馬收到的海外直接投資金額達到52億930萬美元，比2015年成長15.9%。

根據報告說明，巴拿馬海外投資的成長主要是由於利潤再投資（占總金額的66.5%，也就是34億6260萬美元），其他投資則占18.5%，9億6560萬美元；購買股票和參資則占15%，7億8110萬美元。

報告指出，去年巴拿馬吸引外資效果良好要歸功於美元的運用、運河活動帶動物流業、港埠、鐵路箇郎加工出口區、美洲集散中心、國際金融中心以及政府在財政、移民和勞工方面提供的獎勵投資政策。

報告中特別強調，2016年跨國企業在巴拿馬登記設立公司的數量也創下紀錄，根據商工部的統計，全年總共發出25張跨國企業的新營業登記執照。1060411

(中央社)