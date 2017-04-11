清大研發新材料 助電池更小更輕續航佳

手機等3C電子產品當道，產業極力追求體積更小、電量更高的電池，清大團隊研發紅磷材料，有助於提升鋰電池充電量，能做出更小、更輕、續航力更佳的電池。

清華大學化工系教授段興宇的團隊研發出全新電池材料「摻碘的紅磷奈米粒子」，更用它做出全球第一個紅磷為負極的全電池，也就是可實際使用的電池，研究成果登上國際期刊「Nano Letters」，美國化工界影響力最大的科普雜誌「美國化學化工新聞」（C＆EN news）也撰文報導。

段興宇表示，鋰離子電池廣泛使用於3C商品，但一次充電能使用的量遲遲無法提升，關鍵在於負極使用的石墨材料電容量已達極限，過去曾有學者想以理論電容量達石墨7倍的磷來替代，但磷雖然可蓄存的電量高，但幾乎不導電，即使好不容易把電充進去，只要充放電幾次，磷材料就會因急劇膨脹而破碎。

團隊耗時1年多，實驗數百種材料後，終於發展出溶液合成法，使用三碘化磷為原料，在室溫下只要5分鐘就可合成出「摻碘的紅磷奈米粒子」，電導率瞬間提升為原來紅磷的100億倍，且這種新材料在經過數百次充放電後，仍然穩定不破裂。

論文第一作者、清大博士生張維中透露，成功關鍵在於「反向思考」，以往研究人員嘗試合成奈米磷化物時，多使用高溫下才能釋放磷的前驅物，他在一次偶然實驗中，試用沸點較低的前驅物「三碘化磷」，產生意想不到的效果，因此重新設計實驗，成功在室溫下製造摻碘的紅磷奈米粒子，也是全球首例在室溫下合成出紅磷奈米材料。

段興宇表示，磷是地表上最豐富的元素之一，便宜易取得，使得新材料的潛力無窮，若改用摻碘的紅磷奈米粒子，可做出更小、更輕、續航力更佳的新材料電池，目前團隊已著手申請專利，未來將嘗試把摻碘的紅磷奈米粒子應用在鈉離子電池上，希望降低大型儲能電網的成本與提高可用的電容量，為新一代電池研發帶來革命性突破。1060411

(中央社)