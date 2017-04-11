辱中天「比狗還不如」記者曾韋禎遭判拘役30日

《自由時報》記者曾韋禎看到中天新聞攝影記者郭先揚遭毆打，轉貼youtube影片，在自己臉書（Facebook）貼文「中天在國民黨的場子被打，就是爽！只是被自己的主子打，還要遮遮掩掩，不敢把場景寫清楚，真是比狗還不如。科科～」遭檢察官起訴公然侮辱罪，士林地院判決曾韋禎拘役30日，得易科罰金3萬元。

曾韋禎在2015年11月22日晚上11點多，轉貼「中天攝影郭子揚被打」的影片，並加註自己的意見，開庭時，曾坦承有貼文「真是比狗還不如」的內容，但否認有公然侮辱犯行。

曾表示，中天電視內容報導偏頗，常常在新聞處理上，抓到中天電視公司的差錯，並透過新聞質疑中天，所以中天對他積怨已深，因而狹怨報復，公報私仇，對於「比狗還不如」的評論，是可受公評之事，也被社會大眾所支持，貼文是針對中天新聞，並非針對郭一人。

判決指出，臉書張貼內容，內容是郭先揚遭毆打過程，而且他的臉書朋友都能共見共聞，且「比狗不如」足以貶損人格評價。曾主張的可受公評，卻使他人感到難堪，不在言論自由保障範圍。

(中時)