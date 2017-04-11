王鴻薇痛批前瞻計畫北市不值一毛

藍議員痛批柯市府對前瞻計畫狀況外。（王超群攝）

前瞻基礎建設計畫各縣市補助一覽表。(王超群翻攝)

行政院提出「前瞻基礎建設計畫」提供8年8800億元經費給地方進行建設，但北市府所提9項建設全槓龜。(王超群翻攝)

行政院提出「前瞻基礎建設計畫」提供8年8800億元經費給地方進行建設，但北市府所提9項建設全槓龜，台北市議員王鴻薇質詢組議員11日痛批「市長柯文哲裝聾作啞，完全狀況外，北市建設淪為綠營政治鬥爭犧牲品，竟不值一毛錢。北市研考會官員回應說，目前尚未核定北市，會積極向行政院爭取。

11日市議會排定市長柯文哲到議會施政報告，藍議員王鴻薇指出，前瞻計畫補助嚴重不均，高市提供2023億元，政院核定1821億元，比例達九成；台中提報的1600億元只小刪3億元，幾乎全數通過。北市卻因柯市府事前爭取不力、事後裝聾作啞，9項提案全被打槍，而市長施政報告中一字不提，她要嚴重抗議。

陳炳甫指出若非因為提案不佳，就是審查人心有偏見；而柯文哲因等待民進黨禮讓而不敢大力爭取，根本是連任的失格者，沒有權利再選台北市長。闕枚莎表示「廚餘生質能廠」和「北市智慧電網」完全符合綠能產業，但兩項仍未獲青睞，柯文哲應率市府官員公開發聲。

徐弘庭則批柯文哲除了口無遮攔、毫無建樹，但中央連事關大台北用水民生的翡翠水庫原水管的20億元都不給，顯見中央和柯市府把北市看成二等公民。王鴻薇強調，「第一波未上車，第二波很難」，何況那裡來那麼多8年8800億元；民進黨本會期副總召王威中則說，目前前瞻計畫的確大勢已定，北市要再爭取到機會不大。但他分析，主要是北市的方案並無優勢，例如此次配置以軌道建置為大宗，北市這方面建置發達，外縣市自有後發優勢。

至於是否民進黨特別給柯文哲穿小鞋？王威中說，不至於啦，柯文哲畢竟是盟友，特意打壓選民觀感也差，只是柯本人應也清楚，無黨派意味著可擴充淺藍選票，但政黨選項上不是同黨也就不是優先。

柯文哲則在回應媒體詢問時說，到現在為止政院尚未核定 最近有找北市開會，去會盡力爭取，政院尚無核定版，都還沒確定。

(中時)