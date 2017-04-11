致電盟友 川普對敘攻擊獲梅伊、梅克爾支持

川普周一致電梅伊和梅克爾。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上周發射59枚巡弋飛彈，以懲罰敘利亞阿薩德(Bashar al-Assad)政權使用化武攻擊平民，而儘管發動攻擊不久後，就獲得許多國家的支持，不過川普直到周一才對此分別致電給英國首相梅伊(Theresa May)，以及德國總理梅克爾(Angela Merkel)，而他飛彈攻擊也獲得兩人支持。

據路透社報導，川普周一分別致電給英國首相梅伊和德國總理梅克爾，兩人都同意阿薩德政權要為這場化學武器攻擊負責，也支持川普進行的飛彈攻擊。

梅伊(右)和梅克爾。(圖/美聯社)

而梅伊的辦公室也證實了這通電話，也表示川普對梅伊的回應是「感謝首相對上周美軍針對阿薩德政權軍事行動的支持」，也說梅伊和川普都認同現在是一個好時機，在本周美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)出訪俄國時，來說服俄國放棄對敘利亞阿薩德政權的支持。

川普在上周飛彈發動攻擊之後，梅伊第一時間發表的聲明表示：「完全支持美國的行動，我們認為這是對敘利亞政權使用化學武器適當的回應」。而梅克爾和法國總統歐蘭德(Francois Hollande)發表的共同聲明中表示，阿薩德應該要為美國空襲該國軍事設施的發展負責。

(中時電子報)