真愛台灣 即刻形動》基隆高中划船隊 挑戰全馬毫不膽怯
首度參加「真愛台灣 即刻形動」全國高校環台路跑活動的基隆高中，是今年最具特色的參賽隊伍之一。六位選手全部來自於學校划船校隊，在划船競賽領域中擁有相當傲人的經歷。究竟選手們如何將水上優秀的表現透過這次路跑展現在全國民眾眼前，相當令人期待。
教練莊妍君表示，在一般人的觀念中划船項目只有運用到上半身與腹部肌肉其實是錯誤的。無論在訓練或比賽過程，全身都必須運動到我們人體約80%的主要的肌肉群，包含腿部、手臂、背部、腹部核心肌群等，團體競賽更考驗隊友們的意志力，這與陸上馬拉松長跑所需的基礎條件不相上下。為了此次活動，在隊長百萬澤帶領下，隊員趙子潔、王笠愷、施其初、李書緯難掩興奮之情，紛紛表達絕對全力以赴的決心。隊員除平時划船器肌耐力訓練外，也另外增加路跑的訓練時間，相信隊員們今年絕對能挑戰完賽，在新的運動領域中能創下突破自我的好成績。
基隆高中是今年教育部所推薦的107課綱前導學校之一。
校長張智惟非常肯定活動所帶來的正面意義。課綱中強調的「自發、互助、共好」價值，正好與「真愛台灣 即刻形動」路跑活動核心精神相同。他也特地勉勵全體選手珍惜這次難得的機會和經驗，透過行動共同展現愛台灣的精神！基隆高中划船隊將為自己而跑，勇敢挑戰絕不膽怯！
(中時電子報)
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