手寫有溫度 台中郵局辦鋼筆字賽

台中郵局15日舉辦手寫鋼筆賽，要讓民眾重溫手寫的溫暖。（馬瑞君攝）

感受手寫的溫度和真心！鑑於現代慣於使用電腦、手機傳訊息，忽略了手寫字帶來的真感受，台中郵局將於15日上午在台中科博館舉辦「手寫有溫度、寄信有真情」鋼筆字書寫比賽，民眾可現場報名參賽、立即寄明信片，重新回味寄信傳情的溫暖。

台中郵局局長何重謙指出，此次是配合市府教育局國中小學科學園遊會活動，特定選定於15日上午在科博館太空劇場售票處旁舉辦，參加書寫比賽民眾，需自備鋼筆採現場報名，分為：國小組（5、6年級）、國中組和成年組（高中以上），比賽前還邀鋼筆達人王聖哲，現場指導民眾鋼筆書寫技巧。

參賽者每人各分配2張明信片，一張書寫指定文句、收寄件人姓名和地址，當場參加評選，每組評選出2名優勝者可獲1支鋼筆；另一張則書寫未來郵件，一封最低處理郵資170元的未來郵件，可在活動結束後免費寄出。

(中時)