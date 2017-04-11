洪榮宏發片找前妻衝人氣 陳施羽臉書怒打臉
金曲歌王洪榮宏將在台北、台南兩地舉辦演唱會，不過疑似婚變重創形象，導致票房慘澹滯銷，而他今天舉辦發片記者會，原定邀請前妻陳施羽擔任神祕嘉賓，未料活動前遭前妻婉拒，甚至透露從未答應要出席活動。
陳施羽和洪榮宏14年婚姻宣告破局後，兩人聯絡幾乎都靠子女傳遞，而洪榮宏發片原訂找前妻擔任嘉賓，未料前妻透過友人表示「不會出席」，所屬華特唱片則表示「仍在溝通中」，兩人消息不同調也讓人霧裡看花，凌晨陳施羽在臉書發文：「尊重，永遠是待人處世的最要原則。不尊重人、可能會受到不被敬重的待遇。禮貌，永遠是做人首要。Ps. 我的時間很寶貴，只給有禮貌的人索取」，甚至引用聖經字句，意有所指寫下要「某人」別認為錯都在別人，並提醒要學會自省和修正。
臉書寫的字字句句，疑似全是針對前夫洪榮宏而來，也讓外界推測陳施羽應該是不滿被消費，才會在臉書宣洩不滿情緒。
(中時電子報)
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