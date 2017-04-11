立院三讀 違法食用貓狗最高可罰25萬

立法院長蘇嘉全11日敲槌後三讀通過「動物保護法」修正草案。（姚志平攝）

立法院11日三讀通過「動物保護法」修正草案，提案者立委王育敏上台表示這是她生日最好的禮物。（姚志平攝）

立法院長蘇嘉全11日敲槌後三讀通過「動物保護法」修正草案，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失等，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。違法食用貓、狗肉等，也將罰5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得公布其姓名、照片及違法事實。

(中時)