判拘役50天 周玉蔻指審判長政治色彩鮮明

前總統馬英九控告名嘴周玉蔻加重誹謗，台灣高等法院今天改判周玉蔻拘役50天，得易科罰金。對此，周玉蔻發表聲明表示，「很榮幸成為司法政治判決的標的」，並指審判長「政治色彩鮮明」。

馬英九不滿遭影射收頂新集團新台幣2億元政治獻金，告名嘴周玉蔻加重誹謗。一審周玉蔻無罪；案經上訴，台灣高等法院今天改判周玉蔻拘役50天，得易科罰金，全案定讞。

對此，周玉蔻在臉書發表聲明，全文如下：

很榮幸成為司法政治判決的標的；

司法政治獵殺的女巫。

謝謝你，審判長陳筱佩女士，你的自由心證在歷次出庭時，都表現得淋漓盡致，政治色彩鮮明，毫無掩飾，希望對得起你的良心。陪審及受命兩位男性法官，你們的懦弱，讓人開了眼界。1060411

(中央社)