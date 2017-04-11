韓媒：轟炸北韓傳聞 可能性微
最近南韓社會盛傳朝鮮半島戰爭迫在眉睫，一些外國企業在準備避難計畫，但南韓政府堅稱沒有對北韓進行打擊的計畫和徵兆。
南韓「朝鮮日報」今天作了相關報導，以弭平美國核動力航空母艦「卡爾文森號」打擊群駛進朝鮮半島海域是為對北韓執行「斬首任務」的揣測。
據報導，昨天在南韓統一部的例行記者會和高層人士非公開懇談會上，不斷收到有關「美國對北韓先發攻擊」的提問。
最近流傳的消息表示，本月底前中國會說服金正恩流亡；如果說服失敗，美國將進行先發打擊。
在首爾工作的外企有關人士表示，最近有傳聞，幾家外國公司下達了指示，要求研擬發生緊急情況時撤出在韓資產和人員的計畫。
在社交媒體上，「美軍戰略物資正集中從美國本土運往朝鮮半島」等文章也在流傳。
對此，一位外企高管說，「隨著CNN、NBC等電視台不斷進行關於南韓的不安報導，外國投資者正在關注南韓的安保和北韓動態。」
據報導，針對美國先發攻擊的傳聞，南韓統一部發言人表示，「沒必要太擔心。美國表明了支持南韓的對北韓政策，南韓政府的立場是透過和平手段解決所有問題。」南韓國防部發言人文尚均也說，「調遣卡爾文森號，只是為了應對突發事件。」1060411
(中央社)
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