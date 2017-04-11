菲版爭取居住正義 貧民占領空屋

特派員看世界專欄為了表達訴求，世界上出現各種「占領」行動，例如美國失業群眾占領華爾街、香港爭取真普選民眾占領中環，菲律賓貧民則發起「占領空屋」行動，讓地主神經緊繃。

最近在菲律賓，一群貧民為了爭取「居住正義」，發起「占領空屋」行動，規模之大令人瞠目結舌。

3月上旬，在左翼激進組織「同甘苦」（Kadamay）帶頭下，2萬多名都市貧民突然闖進布拉坎省（Bulacan）潘迪鎮（Pandi）的軍警眷村，占領5000多棟空宅。他們在臉書專頁上張貼「勝利」的照片。

「同甘苦」負責人之一巴迪恩（Carlito Badion）在廣播節目上說，此舉是為了抗議政府長年對居住正義漠不關心。杜特蒂去年接任總統以來，他們就已與新政府官員進行過多次對話，要求「居住正義」，但都石沉大海。

潘迪鎮位於大馬尼拉地區以北約35公里處，被占村莊是由全國住宅管理局（NHA）所建，經過長達數年的申請、抽籤程序，分發給了「幸運中獎」的軍警人員。

在整個布拉坎省，還有30多個這樣的住宅規劃區，多數是在前政府艾奎諾三世時代所建，以安置被驅離大馬尼拉地區的占地遊民，有3處是蓋給軍警人員的眷村。然而，很多這樣的村莊卻一直沒有人入住。

現任副總統羅貝多（Leni Robredo）受訪時認為，平價國宅入住率低，是因為基本設施如水電等尚未接通，以及周邊工作機會不足，受益人搬過來住也活不下去。

許多軍警人員則是因長期派駐外地，而無法前往定居，空屋率高達8成，擺在一邊養蚊子。反觀全國住宅管理局的其他平價住宅，有多達550萬棟的興建進度落後，讓另一群餐風露宿的貧民等得十分不耐，對空屋更是眼紅。

「同甘苦」估計，光是在布拉坎省就有1萬5000棟空置的平價住宅，所占的6000棟只是被他們「合理運用」。

執法人員一度試圖驅離，但他們擺出「誓死保衛家園」的對抗姿態。數日後，政府不但停止對峙，還開始為占屋貧民提供便當及飲水，高層處理事件的態度開始露出端倪。

4月上旬，杜特蒂打破沉默，在一場向軍人發表的演說中稱，「這些房子就送給貧民吧，反正也沒水沒電，不好住。我會蓋更大、更好的給你們。」

他並說，強制驅離勢必會造成暴力衝突，「這是我不想看到的情況。強占民宅的人，唯一的罪過只是貧窮。」

杜特蒂的言論引起輿論譁然。

1名廣播節目主持人說，「受益人都是經過冗長法律程序才獲分發，只因為沒去住就強占，合理嗎？」多位參議員也認為這將開創不好的先例，萬一更多人效尤，國家將陷入「無秩序狀態」。

這些平價住宅是由政府與民間產業合作興建，多數位於偏遠地區，每棟價格約45萬披索（約新台幣32萬元），受益貧民入住後，需繳大約3年房貸，從一開始的每月200披索，直到後期的每月1330披索。

即使在很多人眼中已經很便宜，但「同甘苦」聲稱，貧民仍然難以負擔這筆房貸，他們正尋求修改「1992年都市發展法」，讓貧民可以免費獲得住宅。

全國住宅管理局表示，他們正在研究可以撥出多少棟其他無人居住的平價住宅，分發給貧民。

「同甘苦」揚言，在取得結果之前，他們還會繼續占領其他地方的空屋，目標再占4000棟。

這讓許多擁有閒置地產的地主繃緊神經，紛紛聘請保全人員看守，生怕自己成為下一個遭殃的對象。

占屋行動究竟是單純的貧民運動？背後是否藏有更大的陰謀？

在挪威政府協調下，菲律賓政府目前正與菲律賓共產黨進行和談，菲國前人權委員會主席羅沙雷斯（Loretta Rosales）就說，這是菲律賓共產黨向政府施壓的手段，以製造更多的談判籌碼。

杜特蒂對此也頗感認同。他說，這些貧民被左派組織利用，做出了「目無法紀」的行動，但政府除了把被占空屋拱手送出，沒有別的辦法，因為強行驅離絕對會造成流血，會被有心人拿來大作文章。

但他保證，「這是最後一次發生這樣的事，我不會允許占屋行動擴散到其他地方。」1060411

(中央社)