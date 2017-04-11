立院決議 校園膳食不得使用基改食品

立院今天決議通過，不得擅為開放校園膳食使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。國民黨立委李彥秀說，基改食品有疑慮，校園膳食應維持原規定，避免高風險食品，以維孩子健康。

立法院院會今天決議通過國民黨團提案，衛福部會同教育部，應維持現行學校衛生法之規定，不得擅為開放校園膳食使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品，並應嚴格落實執行基改食品之標示，以保障國人食品安全。

國民黨團提案指出，有鑑於美國貿易代表署日前公布外國貿易障礙報告，將校園膳食禁止含基改食品、含基改原料食品強制標示等列為貿易障礙。然查近年食安管理之趨勢，已從危險治理轉為風險預防，如歐盟亦肯定消費者之知情權，據而實行食品強制標示制度。

國民黨團表示，歐盟更曾於104年年初時，決議各會員國可依經濟、社會及倫理等理由，自行決定是否限制或禁止栽種基因改造作物，可見基因改造作物仍具有食用安全之疑慮。

李彥秀說，美國雖是台灣重要貿易夥伴，但國人的健康不應拿來做為貿易的交換籌碼，擔心在美日的貿易進逼下，擔心政府向美日傾斜，棄守食安。她說，食安的危害是不可逆的，源頭管理一定不能放水。

李彥秀指出，政府強調的科學證據只是食安管理最基本的要求，應學習如歐盟的風險預防。基改食品的風險還有很多疑慮，校園膳食應維持原校園衛生法規定，不應擅自開放使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品，避免高風險食品進入校園，以維護孩子的健康。1060411

(中央社)