小喬治兄妹聯手 要到碧琶阿姨婚禮耍萌

英國王室控有福了！千呼萬喚，終於盼到小王子喬治和小公主夏洛特當主角！報導指出，威廉嬌妻凱特胞妹碧琶大婚時，夏洛特將擔任伴娘，喬治則會當個神氣的花童，領新人走紅毯。

英國「每日郵報」（Daily Mai）報導，碧琶（Pippa）5月20日將在伯克郡（Berkshire）聖馬可教堂（St Marks' Church）和金融家馬修斯（James Matthews）完婚，屆時馬修斯的實境秀明星弟弟將擔任伴郎，外甥喬治（Prince George）當花童，外甥女夏洛特（Princess Charlotte）則當伴娘，凱特（Kate）為了不搶走碧琶鋒頭，婚禮時將退居二線。

威廉的弟弟哈利王子也在賓客名單之中，但目前還不清楚他會不會帶著交往近1年的女友梅根馬克爾（Meghan Markle）出席。

12世紀建造的聖馬可教堂距離碧琶生長的巴克伯理（Bucklebury）僅約10公里，由於教堂位於保守黨議員貝尼昂（Richard Benyon）私人莊園內，想看熱鬧一窺新娘風采的人，可能要失望了。1060411

(中央社)