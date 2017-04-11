全國首創 原住民照服員訓練專班
花蓮縣衛生局今天表示，長照2.0上路，花蓮縣服務對象由原先6000多人激增至1萬3000多人，為補實照服人力缺口，創全國之先，在秀林鄉衛生所開辦原住民照服員專班。
首度開辦原住民照服員專班，預計招收30名學員，開課訊息一出隨即滿額，報名學員多達36人，具原住民身分者占9成。
花蓮縣衛生局長李宏滿表示，以長照2.0服務能量推估，民國106年照顧服務員尚需補足334至369人力缺口，目前照顧服務員在職分布居家、社區及機構場域中，其中以居家照顧和社區式服務單位人力需求最大。
李宏滿說，過去長照1.0推動期間，統計民國102至104年期間開班完成取證有1002人，實際投入職場僅約2成，其中異地服務交通問題降低服務意願，因此創新以在地訓練在地服務的模式，提供就業機會及提升留任意願。
他說，花蓮縣原住民人數超過總人口四分之一，此次創全國之先，於秀林鄉開辦原住民照服員專班，特色在使學員結訓後能與部落現行長照服務銜接，未來也將參與文化健康站、巷弄長照站、日間照護、日托等活動，在地文化及語言優勢大大提升長照服務品質與量能。
為配合政府長期照顧政策，首要強化充實照顧人力，鼓勵原住民、新住民、中高齡、二度就業、轉換職業及或在家照顧失能家屬的民眾加入服務行列。4月10日開課，訂25日認證考試，通過考試後，將取得花蓮縣政府發給的結業證書，正式成為第一線的社區照顧服務員。
李宏滿指出，政府針對照服員薪資結構提出平均月薪新台幣3萬元起跳，可望帶動照服員加入及留任；此次透過在地訓練在地服務的模式建立，將複製更多社區辦理，下一步針對新住民開設專班。1060411
(中央社)
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