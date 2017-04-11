立院三讀 吃貓狗最高罰25萬元

立法院今天三讀通過，對虐殺動物者加重刑罰，未來可處2年以下的有期徒刑或拘役，且最高可罰款新台幣200萬元；同時也明定禁止吃貓與狗肉，違者最高可處25萬元的罰款。

立法院院會今天三讀修正通過動物保護法部分條文，對虐待殺害動物者加重刑責，條文明定宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下的罰金。

此次三讀，也將禁吃貓、狗肉入法，條文明定，販賣、購買、食用或持有犬、貓的屠體，內臟或含有其成分的食品，可處新台幣5萬元以上25萬元以下的罰鍰，並得公佈其姓名、照片及違法事實。

提案修法的國民黨立法院黨團書記長王育敏表示，這次修法是她最棒的生日禮物，未來加重對虐待動物的刑責，希望國人可以好好愛護動物，減少動物被虐待的情況。

對於禁吃貓狗肉入法，王育敏也說，已有部分縣市將禁吃貓狗肉列為重要的地方自治條文，但她認為不只是部分縣市該這樣做，全國都應這樣做；今天通過這項立法，宣告中華民國將成為亞洲第一個完成立法的國家，發揮了指標性的作用。

此外，本次三讀條文也明定，不得以汽、機車牽引動物，也就是說未來在遛狗時，飼主不能騎著機車，將繩子掛載機車上，讓寵物跟著跑，否則將開罰3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。1060411

(中央社)