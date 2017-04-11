立院三讀 吃貓狗最高罰25萬元
立法院今天三讀通過，對虐殺動物者加重刑罰，未來可處2年以下的有期徒刑或拘役，且最高可罰款新台幣200萬元；同時也明定禁止吃貓與狗肉，違者最高可處25萬元的罰款。
立法院院會今天三讀修正通過動物保護法部分條文，對虐待殺害動物者加重刑責，條文明定宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下的罰金。
此次三讀，也將禁吃貓、狗肉入法，條文明定，販賣、購買、食用或持有犬、貓的屠體，內臟或含有其成分的食品，可處新台幣5萬元以上25萬元以下的罰鍰，並得公佈其姓名、照片及違法事實。
提案修法的國民黨立法院黨團書記長王育敏表示，這次修法是她最棒的生日禮物，未來加重對虐待動物的刑責，希望國人可以好好愛護動物，減少動物被虐待的情況。
對於禁吃貓狗肉入法，王育敏也說，已有部分縣市將禁吃貓狗肉列為重要的地方自治條文，但她認為不只是部分縣市該這樣做，全國都應這樣做；今天通過這項立法，宣告中華民國將成為亞洲第一個完成立法的國家，發揮了指標性的作用。
此外，本次三讀條文也明定，不得以汽、機車牽引動物，也就是說未來在遛狗時，飼主不能騎著機車，將繩子掛載機車上，讓寵物跟著跑，否則將開罰3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。