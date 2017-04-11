中國大陸仿製鐵達尼號 罹難者親屬怒了
中國大陸四川省一座遊樂園正在仿造1比1全尺寸的鐵達尼號，點燃1912年沉船罹難與倖存者親屬的怒火。英國鐵達尼號社團多名成員以「品味低下」形容這項吸引觀光的計畫。
英國廣播公司（BBC）報導，英國鐵達尼號社團（British Titanic Society）7至9日在這艘巨型郵輪當年啟航的南安普敦舉行大會，不少熱衷鐵達尼號和當年遇上船難的乘客親屬出席。
與會的雷格（Jean Legg）父親在鐵達尼號上擔任服務生，她認為中國大陸業者大可複製其他郵輪，卻選擇利用鐵達尼號的悲劇吸引觀光，此舉「令人非常難受」、「品味低下」。
雷格說，她的父親活到將近90歲，當年船難乘客掙扎求生的景象陪伴父親到生命的盡頭。「如果他知道這（鐵達尼號）被仿製了，我認為他在墳墓裡也不會安寧。」
鐵達尼號1912年4月處女航撞上冰山後沉沒，柏爾（Robert Burr）的祖父當年在船上擔任服務生，在船難中喪命。柏爾也認為仿造鐵達尼號賺觀光財的計畫「並不合適」。
負責打造景區的浪漫地中海國際旅遊度假區董事長蘇紹俊透過翻譯表示，1997年上映的「鐵達尼號」（Titanic）使這艘船在中國大陸有許多粉絲，1比1仿製的鐵達尼號將「尊重歷史」。
協助仿製的美國設計者貝佛里吉（Bruce Beverage）說，他已說服蘇紹俊放棄在「6D假期體驗」中模擬撞上冰山的計畫。「他們雇用我時我就說『不要，這麼做品味很糟。』」
這艘仿製但沒有動力的鐵達尼號經2年考察研究，2016年11月底正式在四川開工，預定2019年初完工。這座位於四川的主題樂園計劃今年8月開幕。1060411
(中央社)
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